В Украине выросла доля просроченных гривневых кредитов - Нацбанк

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В Украине с начала марта доля просроченных гривневых розничных кредитов выросла на 4.3 п.п.
Об этом говорится в недельном обзоре банковского сектора НБУ (13-17 апреля).
По данным Нацбанка:
Как отмечается, среди лидеров – частные и иностранные банки.
График: НБУ
Ухудшается и качество обслуживания кредитов малого и среднего бизнеса:
График: НБУ
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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