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В Украине выросла доля просроченных гривневых кредитов - Нацбанк

В Украине выросла доля просроченных гривневых кредитов - Нацбанк

В Украине с начала марта доля просроченных гривневых розничных кредитов выросла на 4.3 п.п.

Об этом говорится в недельном обзоре банковского сектора НБУ (13-17 апреля).

По данным Нацбанка:

  • доля дефолтных кредитов (просроченных более 90 дней) выросла незначительно – на 1 п. п.;
  • доля просроченных более 7 дней гривневых розничных кредитов выросла на 4.3 п. п. С начала марта;
  • рост существенно ускорился в апреле.

Как отмечается, среди лидеров – частные и иностранные банки.


График: НБУ

Ухудшается и качество обслуживания кредитов малого и среднего бизнеса:

  • доля просроченных более 7 дней гривневых кредитов выросла на 5.1 п. п. с начала марта, валютных – на 4.1 п. п.;
  • в основном рост произошел за первые недели апреля;
  • доля неработающих кредитов почти не изменилась.


График: НБУ

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По материалам Finance.UA
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