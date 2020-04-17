В Украине выросла доля просроченных гривневых кредитов - Нацбанк

В Украине с начала марта доля просроченных гривневых розничных кредитов выросла на 4.3 п.п.

Об этом говорится в недельном обзоре банковского сектора НБУ (13-17 апреля).

По данным Нацбанка:

доля дефолтных кредитов (просроченных более 90 дней) выросла незначительно – на 1 п. п.;

доля просроченных более 7 дней гривневых розничных кредитов выросла на 4.3 п. п. С начала марта;

рост существенно ускорился в апреле.

Как отмечается, среди лидеров – частные и иностранные банки.



График: НБУ

Ухудшается и качество обслуживания кредитов малого и среднего бизнеса:

доля просроченных более 7 дней гривневых кредитов выросла на 5.1 п. п. с начала марта, валютных – на 4.1 п. п.;

в основном рост произошел за первые недели апреля;

доля неработающих кредитов почти не изменилась.



График: НБУ

Справка Finance.ua:

Кредитные каникулы полностью или частично ввели 30 украинских банков.

Первый месяц карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно.

Банки готовы предоставлять кредитные каникулы только надежным клиентам и только тем, кто пострадал от карантина, а условия кредитных каникул в каждом банке будут свои.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.