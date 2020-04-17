Межбанк: на рынок повлияют продление карантина и решение по учетной ставке

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В четверг валютный рынок уже окончательно отреагирует на вчерашнее продление карантина до 11 мая (хотя оно и было ожидаемым), а также на новости по изменению /сохранению учетной ставки ( НБУ сообщит свое решение в 14 часов). По нашим прогнозам, регулятор снизит ее на 0,5-1% годовых.
Кроме этого, сегодня на ход торгов будут влиять:
Вчера регулятор выкупал доллар по 27 гривен, чем удержал ситуативное проседание курса. И мы уверены, что и сегодня при наличии излишка предложения – будет продолжать это делать. Спекулянты поработают как в формате “в две стороны”, так и будут играть на разнице между наличными и безналичными курсами.
По расчетам Finance.ua, объемы операций на торгах 23 апреля составят до $210-260 млн при совершении до 460-500 сделок с коридором по доллару в пределах 26,85-27,15 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,99 / 27,02
евро – 29,30 / 29,33
российский рубль – 0,3550 / 03555
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