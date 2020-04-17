СБУ предупредило Разумкова об угрозе энергобезопасности из-за "зеленого" тарифа

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Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей “зеленой” энергетики и несовершенство ценообразования.
Об этом говорится в письме главы СБУ Ивана Баканова к председателю парламента Дмитрию Разумкову, которое попало в распоряжение ЭП.
Сообщается, что за прошлый год доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), увеличилась на 3,9%, создав дополнительную финансовую нагрузку на госкомпании, которые выплачивают субсидии по “зеленому тарифу”.
“Резкий рост объемов производства дорогой энергии ВИЭ (средневзвешенная цена 4,5 грн/кВт * ч) и уменьшение объемов производства дешевой электроэнергии гидростанций (на 4128 млн кВт * ч с 2018 года, тариф 0,674 кВт * ч) и АЭС (на 1395 млн кВт * ч с 2018 года, тариф 0,5567 кВт * ч) привело к возникновению задолженности ГП Гарантированный покупатель перед производителями ВИЭ 3,1 млрд грн на 1 апреля 2020 года “, – говорится в письме.
Также из-за прогнозируемого роста доли “зеленой” энергетики, ожидается дефицит ГП Гарантированный покупатель в размере 14-19 миллиардов гривен. Отмечается что НЭК “Укрэнерго” закладывает на “зеленый” тариф 8,6 млрд грн, при ориентированной потребности 20-32 млрд грн.
Также в письме отмечается, что развитие “зеленой” энергетики происходит по коммерческому принципу без учета реальных потребностей ОЭС Украины, что может привести к дисбалансу работы рынка и созданию аварийных ситуаций.
Сообщается, что рост “зеленой” энергетики может привести к ограничениям Запорожской АЭС, невозможности реализации проекта выдачи мощности Каховской ГЭС-2 (стоимость проекта – 12 млрд грн) и повышению тарифов для населения.
СБУ сообщает о необходимости перехода к новой конкурентной модели поддержку “зеленой” энергетики путем проведения аукционцив по распределению квоты, и о необходимости запрета подключения ВИЭ, которые будут препятствовать выдачи мощности действующих объектов генерации.
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