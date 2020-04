Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.

Старт двухступенчатой ​​ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида в 22:30 по киевскому времени.

Это уже седьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекту Starlink.

С учетом нынешних спутников орбитальную группировку SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов системы Starlink.

Первая многократная ступень ракеты-носителя SpaceX, которая успешно вывела в космос данную партию спутников ранее использовалась в первом полете корабля Crew Dragon к МКС, запуске миссии RADARSAT Constellation и четвертом запуске Starlink, осуществила управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантическом океане на расстоянии в 630 км от места старта ракеты.

Обтекатель ракеты, который тоже вернулся на землю, также ранее использовался при запуске миссии AMOS-17 в августе 2019 года.