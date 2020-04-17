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Ежедневно в службу занятости обращается от 5 до 7 тыс. безработных

Ежедневно в службу занятости обращается от 5 до 7 тыс. безработных

Сейчас в Украине в службу занятости ежедневно обращаются и становятся на учет от 5 до 7 тыс. человек, что существенно больше, чем в прошлом году в тот же период. Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Ольга Макогон.

“Общая тенденция, ежедневно в службу занятости обращаются и становятся на учет от 5 до 7 тыс. человек. Это существенно больше, чем в прошлом году в тот же период”, – рассказала Макогон.

Так, по подсчетам некоторых экспертов, на рынке труда безработными являются около 2 млн человек.

“Но я бы была осторожна с такими цифрами, ведь они не подтверждены фактически … Говорят только о тех, кто только зарегистрировался безработным. Данные Госкомстата мы сможем увидеть в конце июня”, – отметила Макогон.

Она добавила, что 100 тыс. человек, которые стали на учет в период карантина – получили статус безработного с первого дня. И именно большинство из них сможет получить пособие по безработице, минимальный размер которого увеличили с 650 грн до 1000 грн.

По материалам УНН
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