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Porsche выпустит более дешёвую версию электрокара Taycan (фото)

Porsche выпустит более дешёвую версию электрокара Taycan (фото)

Компания Porsche готовится представить более дешевую версию спортивного электрического седана Taycan с задним приводом.

Об этом сообщил в интервью ресурсу Car Magazine руководитель отдела исследований и разработок Porsche Майкл Штайнер (Michael Steiner).

По словам Штайнера, новая версия будет иметь менее ёмкую батарею и будет продаваться на таких рынках, как Китай, где, как считается, не требуется полный привод. В настоящее время компания выпускает электрокары Taycan Turbo S, Taycan Turbo и 4S с ценой в диапазоне от $105 000 до $185 000.


Фото: 3dnews.ru

К сожалению, попытка ресурса TechCrunch выяснить у Porsche что-либо об этой загадочной четвёртой версии электромобиля Taycan оказалась безуспешной. Немецкий автопроизводитель заявил, что не намерен обсуждать будущие модели, добавив, что его планы по электрификации портфолио не ограничиваются выпуском трёх версий электромобиля Taycan.


Фото: 3dnews.ru

После нескольких лет разработки и более чем $1 млрд инвестиций Porsche представила в сентябре прошлого года две версии своего первого полностью электрического автомобиля — Taycan Turbo S и Taycan Turbo с базовыми ценами в размере $185 000 и $150 900 соответственно. Семь недель спустя компания представила третью версию электромобиля — Taycan 4S. На данный момент это самый дешевый электромобиль в портфолио Porsche, его базовая стоимость составляет $105 250, включая затраты на доставку.

По материалам 3dnews.ru
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