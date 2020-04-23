Porsche выпустит более дешёвую версию электрокара Taycan (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Porsche готовится представить более дешевую версию спортивного электрического седана Taycan с задним приводом.
Об этом сообщил в интервью ресурсу Car Magazine руководитель отдела исследований и разработок Porsche Майкл Штайнер (Michael Steiner).
По словам Штайнера, новая версия будет иметь менее ёмкую батарею и будет продаваться на таких рынках, как Китай, где, как считается, не требуется полный привод. В настоящее время компания выпускает электрокары Taycan Turbo S, Taycan Turbo и 4S с ценой в диапазоне от $105 000 до $185 000.
Фото: 3dnews.ru
К сожалению, попытка ресурса TechCrunch выяснить у Porsche что-либо об этой загадочной четвёртой версии электромобиля Taycan оказалась безуспешной. Немецкий автопроизводитель заявил, что не намерен обсуждать будущие модели, добавив, что его планы по электрификации портфолио не ограничиваются выпуском трёх версий электромобиля Taycan.
Фото: 3dnews.ru
После нескольких лет разработки и более чем $1 млрд инвестиций Porsche представила в сентябре прошлого года две версии своего первого полностью электрического автомобиля — Taycan Turbo S и Taycan Turbo с базовыми ценами в размере $185 000 и $150 900 соответственно. Семь недель спустя компания представила третью версию электромобиля — Taycan 4S. На данный момент это самый дешевый электромобиль в портфолио Porsche, его базовая стоимость составляет $105 250, включая затраты на доставку.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт спрогнозировал обвал цен на бензин летомВчера, 09:33 - 6154 9
Некоторым украинцам пообещали выплатить по 3 тыс. грн во время карантина: как получитьВчера, 10:03 - 8366 8
Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движенияПозавчера, 16:11 - 5007 2
Россия будет сжигать излишние объемы нефтиПозавчера, 19:17 - 2829 2
Последствия карантина: 62% ресторанов прекратили свою работуВчера, 18:04 - 1577 1
Пенсии в мае повысят не всемВчера, 12:45 - 9132
Некоторым украинцам пообещали выплатить по 3 тыс. грн во время карантина: как получитьВчера, 10:03 - 8366 8
Какие дома могут не достроить - мнение экспертаВчера, 08:29 - 7094 1
Эксперт спрогнозировал обвал цен на бензин летомВчера, 09:33 - 6154 9
Уникальный кризис: к чему готовиться украинцамВчера, 19:00 - 5855 1
Маск запустил в космос еще 60 интернет-спутников Starlink23.04.2020, 09:50 - 654
Украина начинает клинические исследования препарата, который помогает в борьбе с COVID-1922.04.2020, 15:34 - 896
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 701
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 2482 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 1014