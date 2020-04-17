Наценку на маски в аптеках Киева снизят до 1 гривны - АМКУ

Крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 гривны, которые сейчас в большинстве киевских аптечных сетей продают по 15-17 гривен.

Соответствующие рекомендации аптеки получили от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Об этом сообщил председатель Киевского территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в FACEBOOK.

Какие сети аптек обязались снизить цены:

“Альго-Фарм”;

«Аптека низких цен К» (Аптека АНЦ , Аптека Копейка);

«Аптека НЦ»;

«Аптекарь»;

«Виталюкс»;

«Сириус-95» («Желаем здоровья»);

«Столичный медицинский альянс» («Страна здоровья»);

«Фармация».

“Более того, сеть “Альго-Фарм” вовсе убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное предприятие “Фармация” (154 аптеки в столице) снизила свою наценку до 4% (56 копеек). Ждем информацию от других аптечных сетей”, – отметил Хмельницкий.

По словам Хмельницкого, почти все представители аптечных сетей отметили, что были “заложниками” роста закупочной цены при формировании цены на маски.

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“То есть, по их словам, завышают цену производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 гривен за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро получим выводы. А расследование дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве и области активно продолжается, проводится анализ полученной информации”, – написал он.