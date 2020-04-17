Кличко сообщил, когда планируют открыть метро на Виноградарь

В Киеве строительство метро на Виноградарь идет по плану, несмотря на введенный карантин для борьбы с распространением COVID-19. Его открытие запланировано на декабрь 2021 года.

Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс, согласно проекту, проходной щит начнет работу со стороны станции „Мостыська“ и финиширует почти через 1,3 км возле станции „Сырец“. Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около 6 месяцев. Сегодня работы по строительству новых станций и перегонов на метро Виноградарь продолжаются на всех площадках. Представители „Киевметростроя“ отмечают, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 года две новые станции метро на Виноградарь были открыты”, — рассказал Кличко.

По его словам, эти станции будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки.