Импорт молочных продуктов увеличился почти на 168%

За первый квартал 2020 году импорт молочной продукции составил 67,4 млн долларов, что на 167,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока (АПМ).

«По итогам первого квартала, Украиной экспортировано молочной продукции на общую сумму 44,7 млн долл., что на 9,3% меньше, чем в прошлом году (-17,2 млн долл.). На фоне этого импорт вырос до 67,4 млн долл. – на 167,5% (+42,2 млн долл.). Всего за 3 месяца 2020 году Украина превратилась в нетто-импортера молочной продукции», — говорится в сообщении.

В частности, за 1 квартал 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года экспорт сливочного масла сократился на 47,2% (до 3,1 тыс. тонн); молочной сыворотки – на 39% (до 4,8 тыс. тонн); казеина – на 39% (до 402 тонн); сыров – на 26,1% (до 1,2 тыс. тонн), сгущенных молока и сливок – на 25,3% (до 4,4 тыс. тонн), несгущенных молока и сливок – на 25,3% (до 4,4 тыс. тонн); кисломолочных товаров – на 9,8% (до 1,3 тыс. тонн). Среди молочных товаров за 1 квартал 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года увеличился только экспорт мороженого – на 12,1%, до 1,3 тыс. тонн.

В ассоциации отмечают, что критическое падение экспорта началось еще в прошлом году в связи с рядом проблем в молочной отрасли, а также серьезным укреплением национальной валюты. Вместе с тем, отмечают в АПМ, из-за последнего фактора и снижения импортных пошлин на молочные товары существенно активизировались импортеры молочной продукции. В январе-марте 2020 года наращивание импорта наблюдалось по всем группам молочных товаров.

По сравнению с 1 кварталом 2019 года импорт масла, по данным АПМ, увеличился на 1223% (до 2,8 тыс. тонн); несгущенных молока и сливок – на 626% (до 2,8 тыс. тонн); казеина – на 427% (до 58 тонн); сыров – на 152% (до 10,2 тыс. тонн); сухого и сгущенного молока – на 119% (до 1 тыс. тонн); сыворотки – на 119% (до 1,2 тыс. тонн), мороженого – на 64,3% (до 46 тонн), кисломолочных продуктов – на 27,9% (до 1,8 тыс. тонн).

В ассоциации сообщают, что весь прошлый год наблюдалось ежемесячное безостановочное падение показателя положительного торгового баланса импорта и экспорта молочных продуктов, а по итогам 2019 года он равнялся нулю. По итогам 1 квартала 2020 года отрицательное сальдо в торговле молочными продуктами составило 22,7 млн долларов.