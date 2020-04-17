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ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят пособие: сколько можно получить

ФЛП и малообеспеченным семьям выплатят пособие: сколько можно получить

Кабмин принял решение по обеспечению дополнительных социальных гарантий на период карантина для физических лиц-предпринимателей, имеющих детей, и людей, которые потеряли работу и зарегистрировались в центре занятости как безработные.

Соответствующее постановление принято на заседании Правительства 22 апреля 2020 года.

“Мы усиливаем социальные гарантии для семей, нуждающихся в социальной поддержке в период карантина”, – отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

Кто сможет получить выплаты:

  • ФЛП, относящиеся к I и II группе плательщиков единого налога и платили ЕСВ, на период карантина и на один месяц с даты его отмены;
  • пособие получат около 300 тысяч семей;

Размер помощи ФЛП:

  • пособие будет выплачиваться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума;
  • для детей до 6-ти лет – 1779 грн;
  • для детей от 6-ти до 10-ти лет – 2218 гривен.

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Также изменен подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям для лиц, которые во время карантина стали безработными: в доход не будет учитываться полученная заработная плата, а только пособие по безработице.

Этой поддержкой будут охвачены около 100 тысяч граждан.

Размер пособия малообеспеченным семьям:

  • среднемесячной размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен.

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По материалам Finance.UA
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