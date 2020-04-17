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ФЛП І-II групп предлагают освободить от уплаты единого налога

ФЛП І-II групп предлагают освободить от уплаты единого налога

В Верховной Раде предлагают временно освободить предпринимателей первой и второй групп от уплаты единого налога из-за пандемии COVID-19.

Об этом свидетельствует законопроект №3352 с соответствующими изменениями в Налоговый кодекс, зарегистрированный 16 апреля 2020 года.

Согласно проекту закона, физические лица-предприниматели из-за карантина потеряли возможность осуществлять предпринимательскую деятельность и ушли в неоплачиваемый отпуск, что лишило их прав на получение доходов, однако облегчения в виде льгот по уплате налогов они не получили.

Что предлагают: в течение периода с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года освободить физических лиц-предпринимателей І и II группы от уплаты единого налога. Аналогичный механизм используется для ФЛП этих групп во время их отпуска.

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Кого это касается: ФЛП І и ІІ групп, которые не используют наемный труд и не осуществляют хозяйственную деятельность на время карантина.

Те суммы единого налога, которые уплатили плательщики налога с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, предлагают зачесть в счет будущих платежей по этому налогу по заявлению плательщика единого налога.

Справка Finance.ua:

“Карантинные послабления”, уже действующие для предпринимателей:

  • с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто осуществляет независимую профессиональную деятельность;
  • временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ;
  • отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;
  • с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;
  • установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.
По материалам Finance.UA
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