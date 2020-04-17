Зарплата выросла, бензин подешевел: в ЗеКоманде похвастались достижениями за год (инфографика)

По итогам первого года президентства Владимира Зеленского благосостояние украинцев возросло.

Об этом сообщается на странице команды Зеленского в FACEBOOK.

“Президент Украины уже выполнил 19% обещаний, которые давал на 5 лет. Еще 294 обещания, то есть 70% – в процессе выполнения”, – говорится в сообщении.

Что изменилось за год:

инфляция уменьшилась на 1,7%;

ВВП на душу населения повысился на 12,3%;

валютные резервы выросли до $24,9 млрд;

средняя зарплата выросла на 10%;

минимальная пенсия выросла на 9,4%;

минимальная зарплата выросла на 13,2%

бензин подешевел на 6,2%.



Инфографика из Facebook Команды Зеленского

Напомним, в предвыборной программе Зеленский писал, что мечтает, когда в Украине можно будет открыть бизнес за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за 1 секунду в интернете. Где врачи и учителя получают реальную заработную плату, а коррупционеры – реальные сроки. Также обещал “простые и понятные” налоги. “Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление. Платить налоги должны все”, – было сказано в программе. Зеленский обещал “максимальную поддержку” антикоррупционным органам и Высшему антикоррупционному суду. А строительство дорог – по европейским стандартам.

Справка Finance.ua:

В апреле 2019 года 73% украинцев отдали свой голос за Владимира Зеленского.

Среди обещаний, которые удалось выполнить команде президента – отменить депутатскую неприкосновенность, проголосовать за дальнейшее открытие рынка земли.

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