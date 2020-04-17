0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 60 0

Соцстрах назвал сумму страховых выплат с начала года

Соцстрах назвал сумму страховых выплат с начала года

С начала текущего года Фонд социального страхования (ФСС) Украины, с целью обеспечения социальной защиты, компенсации утраченного заработка, оказания финансовой и медицинской помощи, профинансировал выплаты на общую сумму 7,435 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По данным Фонда:

  • на финансирование ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей Фонд направил 2,813 млрд гривен. Для проведения перерасчета этих выплат на 11% за период с марта этого года Фондом дополнительно направлено 76,9 млн грн;
  • средства для проведения увеличенных выплат получили все областные управления, проиндексированные пособия выплачены 205,2 тысячам человек;
  • в размере 100% необходимых расходов Фондом профинансировано предоставление одноразовых страховых выплат, медико-социальных услуг и реабилитационного лечения;
  • для предоставления материального обеспечения работающим, в частности, пособий по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам, Фонд направил 4,375 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • В Украине запустили бесконтактную форму подачи заявлений-расчетов для оплаты больничных и декретных от работодателей.
  • Пособие по уходу от Фонда социального страхования Украины можно получить, если ваш ребенок в возрасте до 14 лет заболел и нуждается в уходе по заключению врача.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.