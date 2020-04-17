Соцстрах назвал сумму страховых выплат с начала года

С начала текущего года Фонд социального страхования (ФСС) Украины, с целью обеспечения социальной защиты, компенсации утраченного заработка, оказания финансовой и медицинской помощи, профинансировал выплаты на общую сумму 7,435 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По данным Фонда:

на финансирование ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей Фонд направил 2,813 млрд гривен. Для проведения перерасчета этих выплат на 11% за период с марта этого года Фондом дополнительно направлено 76,9 млн грн;

средства для проведения увеличенных выплат получили все областные управления, проиндексированные пособия выплачены 205,2 тысячам человек;

в размере 100% необходимых расходов Фондом профинансировано предоставление одноразовых страховых выплат, медико-социальных услуг и реабилитационного лечения;

для предоставления материального обеспечения работающим, в частности, пособий по временной нетрудоспособности и пособий по беременности и родам, Фонд направил 4,375 млрд гривен.

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