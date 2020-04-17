Почему украинская экономика стала более устойчивой к кризису - мнение эксперта

Украина в предкризисных условиях выглядит довольно неплохо: внешняя позиция страны гораздо устойчивее, по сравнению с той, что была в 2008 или 2013 году.

Об этом заявил Сергей Николайчук – Senior Research Fellow of Kyiv School of Economics, экс-замминистра экономики во время онлайн марафона “Экономическая неделя” Киевской школы экономики.

“На валюты развивающихся стран в период кризиса увеличивается давление на девальвацию – именно это напоминает события предыдущих финансовых кризисов, особенно много параллелей проводится с кризисом 2008-2009 годов”, – подчеркнул он.

Однако некоторые циклические факторы позволяют утверждать, что экономика страны уверенно подошла к периоду кризиса.

Какие показатели свидетельствуют о лучшей готовности украинской экономики к кризису:

дефицит текущего счета – в приемлемых пределах (в 2019 году – менее 1% ВВП , или 3% ВВП , если вычесть средства от Газпрома);

положительный эффект на торговый баланс от изменений условий торговли (высокий удельный вес продукции АПК в экспорте, рост экспорта ИТ-услуг, снижение цен на энергоносители и т.д.);

рост резервов. До 27 млрд долларов на 1 марта 2020 года;

взвешенная фискальная политика. Дефицит бюджета в последние годы был примерно 2% ВВП , а госдолг снизился до 50% ВВП ;