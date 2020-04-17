Почему украинская экономика стала более устойчивой к кризису - мнение эксперта

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Украина в предкризисных условиях выглядит довольно неплохо: внешняя позиция страны гораздо устойчивее, по сравнению с той, что была в 2008 или 2013 году.
Об этом заявил Сергей Николайчук – Senior Research Fellow of Kyiv School of Economics, экс-замминистра экономики во время онлайн марафона “Экономическая неделя” Киевской школы экономики.
“На валюты развивающихся стран в период кризиса увеличивается давление на девальвацию – именно это напоминает события предыдущих финансовых кризисов, особенно много параллелей проводится с кризисом 2008-2009 годов”, – подчеркнул он.
Однако некоторые циклические факторы позволяют утверждать, что экономика страны уверенно подошла к периоду кризиса.
Какие показатели свидетельствуют о лучшей готовности украинской экономики к кризису:
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