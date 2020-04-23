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IT-компании в США сокращают размеры офисов: удаленная работа оказалась эффективной

IT-компании в США сокращают размеры офисов: удаленная работа оказалась эффективной

В США удаленная работа в IT-компаниях оказалась эффективной, производительность работы сотрудников не снизилась. Поэтому некоторые предприниматели решили сократить аренду офисной недвижимости.

В частности, руководители компаний Oracle и Okta решили сократить размеры офисов, оставив часть сотрудников работать удаленно.

Как рассказал основатель компании Oracle Ларри Эллисон, 136 тысяч сотрудников компании работают удаленно, но это не влияет на эффективность их работы.

Поэтому руководство пришло к решению отказаться от аренды части офисной недвижимости. Это позволит компании существенно экономить.

К такому же решению пришли в компании Okta. Там рассказали, что планировали расширять офис, но карантин показал, что сотрудники хорошо работают в домашних условиях, поэтому увеличивать офисные помещения нет смысла.

При этом часть офисов оставят, но сделают их более гибкими, то есть рабочие сами будут выбирать, где им работать.

Кстати, эксперты уже говорят, что после окончания карантина компании начнут пересматривать свое отношение к работе в офисе. Ведь удаленная работа обеспечит экономию для бизнеса, при этом сохраняет комфортные условия труда для рабочих.

По материалам ain.ua
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