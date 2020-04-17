Иностранные кредиторы продолжили избавляться от украинских ОВГЗ

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По состоянию на 22 апреля портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 840,01 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он сократился на 210 млн грн. Но только за счет иностранцев, которые урезали свой портфель на 1,53 млрд грн. НБУ оставил прежним свой портфель, а остальные, наоборот, его нарастили.
НБУ продолжил пополнять резервы, но значительно сократил выкуп валюты.
Структура держателей выглядит следующим образом (доля): банки – 340,72 млрд грн (40,56%); Нацбанк – 324,58 млрд грн (38,64%); нерезиденты – 114,26 млрд грн (13,60%); юрлица – 51,92 млрд грн (6,18%); физлица – 8,54 млрд грн (1,02%).
Напомним, по состоянию на 15 апреля портфель держателей украинских ОВГЗ составлял 840,22 млрд грн. За неделю до этого он сократился на 1,53 млрд грн. Также за счет иностранцев, урезавших свой портфель на 2,05 млрд грн. А вот банки, наоборот, тогда нарастили портфель на 780 млн грн.
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