0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Суд заблокировал процесс смены собственника Проминвестбанка

Суд заблокировал процесс смены собственника Проминвестбанка

7 апреля Окружной админсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Проминвестбанка об обеспечении иска и остановил взыскание (исполнительные действия) в рамках сводного исполнительного производства №59036926 до завершения рассмотрения дела №640/7175/20.

Напомним, в рамках исполнительного производства №59036926 компании, связанные с Игорем Коломойским и его партнерами, на основании решения Арбитражного суда Гааги взимают с России компенсацию на сумму около 170 млн грн за недвижимость, отобранную у них в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Биржа “ПФТС” сообщала, что 4 марта состоялся аукцион, на котором были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стало ООО “ФК “Фортифай”, которое оплатило указанную сумму.

ООО “Крым Дивелопмент”, связанное с “приватовцами”, в суде оспорило продажу акций Проминвестбанка, отмечая, что соответствующий аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена лота оказалась занижена.

7 апреля Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить жалобу Проминвестбанка и оставил без изменений свое определение 10.03.2020, которым на требование ООО “Крым Дивелопмент” был наложен арест на акции Проминвестбанка, его движимое и недвижимое имущество, счета в других банках (в пределах суммы взыскания 169,8 млн долл).

Проминвестбанк заявлял, что наложенный в марте судом арест может привести “к полной остановке банка и неплатежеспособности” (цитата).

Российский “Внешэкономбанк” (ВЭБ.РФ) называл продажу подконтрольного ему Проминвестбанка нарушением норм международного права. ВЭБ.РФ декларировал намерение обжаловать продажу в иностранном суде.

12 марта госисполнитель вынес постановление, которым обязал депозитарное учреждение (ООО «Инвинтум») списать 99,77% акций Проминвестбанка и перевести их на счет, открытый ООО «ФК «Фортифай». “Однако по состоянию на 23 марта 2020 года ценные бумаги, приобретенные по результатам аукциона, проведенного 04.03.2020, на счет ООО «ФК «Фортифай» не перечислены (не зачислены)”, – говорилось в судебных материалах.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.