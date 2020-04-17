Суд заблокировал процесс смены собственника Проминвестбанка

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7 апреля Окружной админсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Проминвестбанка об обеспечении иска и остановил взыскание (исполнительные действия) в рамках сводного исполнительного производства №59036926 до завершения рассмотрения дела №640/7175/20.
Напомним, в рамках исполнительного производства №59036926 компании, связанные с Игорем Коломойским и его партнерами, на основании решения Арбитражного суда Гааги взимают с России компенсацию на сумму около 170 млн грн за недвижимость, отобранную у них в Крыму после аннексии полуострова Россией.
Биржа “ПФТС” сообщала, что 4 марта состоялся аукцион, на котором были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стало ООО “ФК “Фортифай”, которое оплатило указанную сумму.
ООО “Крым Дивелопмент”, связанное с “приватовцами”, в суде оспорило продажу акций Проминвестбанка, отмечая, что соответствующий аукцион был проведен с нарушением законодательства, а цена лота оказалась занижена.
7 апреля Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить жалобу Проминвестбанка и оставил без изменений свое определение 10.03.2020, которым на требование ООО “Крым Дивелопмент” был наложен арест на акции Проминвестбанка, его движимое и недвижимое имущество, счета в других банках (в пределах суммы взыскания 169,8 млн долл).
Проминвестбанк заявлял, что наложенный в марте судом арест может привести “к полной остановке банка и неплатежеспособности” (цитата).
Российский “Внешэкономбанк” (ВЭБ.РФ) называл продажу подконтрольного ему Проминвестбанка нарушением норм международного права. ВЭБ.РФ декларировал намерение обжаловать продажу в иностранном суде.
12 марта госисполнитель вынес постановление, которым обязал депозитарное учреждение (ООО «Инвинтум») списать 99,77% акций Проминвестбанка и перевести их на счет, открытый ООО «ФК «Фортифай». “Однако по состоянию на 23 марта 2020 года ценные бумаги, приобретенные по результатам аукциона, проведенного 04.03.2020, на счет ООО «ФК «Фортифай» не перечислены (не зачислены)”, – говорилось в судебных материалах.
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