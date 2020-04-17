Состояние Ахметова уменьшилось на 80% за 7 лет - Bloomberg

Падение сырьевых рынков “ударило” по состоянию самого богатого человека Украины Рината Ахметова.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что состояние Ахметова в 2013 году составило 22,4 миллиарда долларов, но за последние семь лет упало на 80%, что является одним из самых значительных падений, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg.

Промышленное производство в Украине снижалось в феврале пятый месяц подряд из-за напряженности в мировой торговле и пандемии, что ограничивает спрос на товары.

Тяжелые времена для Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране, начались в прошлом году с падения мировых цен на металлы, а также роста курса гривны по отношению к доллару более чем на 16%. Это привело к снижению прибыли холдинга. По словам пресс-службы, ситуация была настолько плохой, что компания отменила традиционную новогоднюю вечеринку в престижном ресторане.

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Теплая погода зимой привела к снижению потребления электроэнергии и природного газа. В результате добыча угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК может упасть на 30% в этом году, заявил генеральный директор Максим Тимченко на пресс-конференции.

ДТЭК инвестировал около 1,2 миллиарда долларов в возобновляемую энергию, но может потратить меньше средств в этой области, поскольку глобальная экономика замедляется, а государственное регулирование делает отрасль менее привлекательной для инвестиций.

Представитель СКМ, холдинговой компании Ахметова, заявил в электронном письме, что планирует сосредоточиться на “основных” промышленных предприятиях, а не расширять сельскохозяйственную деятельность компании HarvEast.