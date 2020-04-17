Карантин в мае ослабят, но жить с ограничениями будем еще два года

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Определенное смягчение карантинных ограничений в Украине может начаться после 11 мая.
Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в стране наступит в начале мая.
“Все зависит от развития ситуации… Пока мы рассматриваем 11 мая как столь желанную границу, после которой мы ожидаем получать положительные данные и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет. Сегодня еще никто в мире прогнозировать и предвидеть данные по коронавирусу не научился, все могут только догадываться”, – сказал он.
По словам премьера, в правительстве разрабатывают модели восстановления экономики после карантина.
“Мы хотим, чтобы с 12 мая у нас произошли определенные смягчения, и мы уже начали думать о развитии экономики. Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов. Особенно критически важные сектора малого и среднего бизнеса, в которых очень большое количество рабочих мест”, – добавил Шмыгаль.
При этом глава правительства признал, что следующие два года мы будем фактически жить в условиях ограничений.
“ВОЗ предполагает, и мы с этим соглашаемся, что следующие два года мы будем жить в условиях противостояния этой болезни и сохранения жизни и здоровья наших людей. Поэтому здесь не должно быть иллюзий, что в мае закончился карантин и мы все вышли и все забыли”, – сказал Денис Шмыгаль.
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