Microsoft подготовила к выпуску новый ноутбук Surface Book 3

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Компания Microsoft готовится представить парочку новых компьютерных устройств – ноутбука Surface Book 3 и планшета Surface Go 2. Недавние утечки из розничных сетей позволяют уже сейчас ознакомиться с некоторыми техническими характеристиками грядущих моделей.
Согласно имеющейся информации, для ноутбука Surface Book 3 компания планирует использовать новейшие процессоры Intel 10-го поколения. Также сообщается о наличии оперативной памяти объёмом до 32 ГБ оперативной памяти и накопителя ёмкостью до 1 ТБ. Слухи также предполагают, что Microsoft переключается на графические чипы Nvidia Quadro в некоторых моделях Surface Book 3. Таким образом, устройство можно будет использовать и в профессиональных целях, в том числе для нужд 3D-аниматоров, дизайнеров и инженеров.
Планшет будет предлагаться в конфигурациях с процессорами Intel Core m3 или Intel Pentium Gold. Версия с чипом Intel Core m3 содержит 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флэш-памяти, опциональный модуль связи LTE. Устройство может получить более крупный 10,5-дюймовый дисплей и немного уменьшенные рамки, которые можно видеть в Surface Laptop 3. В результате, даже с учётом увеличения дисплея, общие размеры корпуса останутся прежними. Благодаря этому можно будет использовать существующие аксессуары для Surface Go, например, чехол Type Cover.
Предполагается, что официальный анонс новых устройств серии Surface состоится в следующем месяце. Однако из-за пандемии коронавируса планы компании могут быть скорректированы.
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