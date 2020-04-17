Samsung Galaxy Fold 2 получит основной дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой S-Pen

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В настоящее время специалисты компании Samsung работают над созданием нового складного смартфона Galaxy Fold 2. Ранее мы уже писали об этом устройстве. А новая утечка позволяет ознакомиться с характеристиками дисплея данной модели.
Согласно имеющейся информации, главный дисплей складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2 имеет диагональ 7,59 дюйма при разрешении 2213×1689 точек. Плотность размещения пикселей составляет 372 ppi. Что ещё интересно, панель поддерживает частоту обновления 120 Гц. Что касается фронтального дисплея, то в данном случае пользователям будет доступен 6,23-дюймовый экран с разрешением 2267×819 точек. Но частота обновления изображения составляет стандартные 60 Гц.
Вопреки предыдущим слухам, Samsung не будет использовать фронтальную камеру под дисплеем в смартфоне Galaxy Fold 2, поскольку она ещё не готова. Вместо этого компания планирует использовать отверстие в дисплее. Также сообщается, что на этот раз Samsung также намерена добавить в складной смартфон поддержку S-Pen, что позволит реализовать в нём функции планшета.
Подобно Galaxy Z Flip, Samsung планирует использовать для защиты основного дисплея ультратонкое стекло с защитным пластиковым покрытием. Однако, как выяснилось в случае Galaxy Z Flip, такой материал обеспечивает лишь защиту от небольших ударов и не обладает большой устойчивостью к царапинам.
Galaxy Fold 2
Как ожидается, официальный анонс смартфона Galaxy Fold 2 состоится в июле одновременно с презентацией серии the Galaxy Note20.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина нарастила покупку нефти: названы страны-поставщикиВчера, 12:48 - 3015 16
В России вслед за ценами на нефть обвалился рубльВчера, 11:55 - 5065 6
Витренко рассказал, как Украина может выиграть от обвала цен на нефтьВчера, 11:45 - 1556 6
23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет составляет штраф Сытника за коррупциюВчера, 15:15 - 1047 5
Телефонные мошенники взялись за АЗСВчера, 08:30 - 2955 4
ФЛП имеет право на отпуск и больничный: что необходимо знатьВчера, 10:47 - 6659
В России вслед за ценами на нефть обвалился рубльВчера, 11:55 - 5065 6
Дочка "Новой почты" отчитывается о наибольшей прибыли среди финкомпаний за 2019 годВчера, 13:40 - 4813 2
Зеленский анонсировал запуск кредитных программ для "заробитчан"Вчера, 11:01 - 4508 2
Как будут смягчать карантин - МиндзравВчера, 12:00 - 3413
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 483
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1840 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 787
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2374
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12835 1