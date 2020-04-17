0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

Запорожская компания разработала робота-полицейского для патрулирования улиц

Запорожская компания разработала робота-полицейского для патрулирования улиц

Запорожская компания «Инфоком ЛТД» разработала робота-полицейского на основе собственной роботизированной платформы «Скорпион». Основные задачи компактного гусеничного робота — дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.

Робот может оснащаться целым набором разнообразного навесного оборудования. Это может быть дистанционно управляемый сеткомет и баллон со слезоточивым газом для использования полицией или миротворческими силами во время борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, хулиганами, участниками массовых беспорядков. Обозначить свое присутствие робот сможет с помощью проблескового маяка, стробоскопа-мигалки и светоакустической панели. Для общения с гражданами предназначен специальный монитор и система громкой связи с микрофоном.

Робот-полицейский также оснащается 360ᵒ камерой кругового обзора, камерой с 30-кратным зумом, тепловизором для измерения температуры тела человека, лидаром и радаром для построения карты глубины, а также датчиком геолокации и инерциальными датчиками.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.