Запорожская компания разработала робота-полицейского для патрулирования улиц

Запорожская компания «Инфоком ЛТД» разработала робота-полицейского на основе собственной роботизированной платформы «Скорпион». Основные задачи компактного гусеничного робота — дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.



Робот может оснащаться целым набором разнообразного навесного оборудования. Это может быть дистанционно управляемый сеткомет и баллон со слезоточивым газом для использования полицией или миротворческими силами во время борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, хулиганами, участниками массовых беспорядков. Обозначить свое присутствие робот сможет с помощью проблескового маяка, стробоскопа-мигалки и светоакустической панели. Для общения с гражданами предназначен специальный монитор и система громкой связи с микрофоном.

Робот-полицейский также оснащается 360ᵒ камерой кругового обзора, камерой с 30-кратным зумом, тепловизором для измерения температуры тела человека, лидаром и радаром для построения карты глубины, а также датчиком геолокации и инерциальными датчиками.