Запорожская компания разработала робота-полицейского для патрулирования улиц

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Запорожская компания «Инфоком ЛТД» разработала робота-полицейского на основе собственной роботизированной платформы «Скорпион». Основные задачи компактного гусеничного робота — дистанционное патрулирование улиц в период пандемии (и не только) во избежание прямого общения между полицейским и гражданином.
Робот может оснащаться целым набором разнообразного навесного оборудования. Это может быть дистанционно управляемый сеткомет и баллон со слезоточивым газом для использования полицией или миротворческими силами во время борьбы с агрессивно настроенными демонстрантами, хулиганами, участниками массовых беспорядков. Обозначить свое присутствие робот сможет с помощью проблескового маяка, стробоскопа-мигалки и светоакустической панели. Для общения с гражданами предназначен специальный монитор и система громкой связи с микрофоном.
Робот-полицейский также оснащается 360ᵒ камерой кругового обзора, камерой с 30-кратным зумом, тепловизором для измерения температуры тела человека, лидаром и радаром для построения карты глубины, а также датчиком геолокации и инерциальными датчиками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|Читают
ФЛП имеет право на отпуск и больничный: что необходимо знать13 ч. назад - 6120
В России вслед за ценами на нефть обвалился рубль12 ч. назад - 4739 6
Зеленский анонсировал запуск кредитных программ для "заробитчан"12 ч. назад - 4377 2
Дочка "Новой почты" отчитывается о наибольшей прибыли среди финкомпаний за 2019 год10 ч. назад - 4208 2
Как будут смягчать карантин - Миндзрав11 ч. назад - 3310
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 468
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1811 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 784
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2367
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12803 1