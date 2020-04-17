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Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)

Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)

Почти 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19 у них возникли новые проблемы.

Об этом свидетельствуют результаты третьей волны CATI-опроса ролингового формата, проведенного компанией Research & Branding Group с 11 до 17 апреля 2020 года.

На какой период хватит сбережений, учитывая ситуацию с карантином:

  • 45% против 41% неделю назад не имеют никаких сбережений;
  • 30% считают, что сбережений хватит не более чем на 1 месяц.

Проблемы, возникшие во время карантина:

  • около 90% украинцев считают, что с переходом на карантин у них возникли новые проблемы;
  • чаще всего к таким относят появление финансовых трудностей (39% против 30% в первую волну);
  • забота о здоровье близких (25% против 30% в первую волну):
  • отсутствие транспортного сообщения между городами (22% против 14% ранее);
  • тревога из-за неопределенности ситуации (19%).

Работа во время карантина:

  • примерно каждый четвертый украинец продолжал ходить на работу (24%);
  • примерно каждый шестой (16%) трудился удаленно.

Справка Finance.ua:

  • По результатам второй волны всеукраинского ролингового исследования «Рубикон», одной семье на 1 день питания требуется в среднем 294 грн, в месяц – 9235 грн.
  • По результатам исследования Research & Branding Group, в сложившейся в Украине ситуации, у 39% украинских семей нет никаких сбережений. По мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, запасы делают наименее защищенные слои населения.

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По материалам Finance.UA
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