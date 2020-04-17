Почти у 50% украинцев нет никаких сбережений (опрос)

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Почти 90% украинцев отмечают, что с переходом на карантин в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни COVID-19 у них возникли новые проблемы.
Об этом свидетельствуют результаты третьей волны CATI-опроса ролингового формата, проведенного компанией Research & Branding Group с 11 до 17 апреля 2020 года.
На какой период хватит сбережений, учитывая ситуацию с карантином:
Проблемы, возникшие во время карантина:
Работа во время карантина:
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