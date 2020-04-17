Депутаты предлагают освободить от налогов части зарплаты на период карантина: законопроект

В Украине предлагают освободить от налогообложения части заработной платы наемных работников в сумме фактического прожиточного минимума на период чрезвычайной ситуации и/или карантина.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

“В связи с чрезвычайной ситуацией в Украине часть работников обязана продолжать выполнять свои служебные полномочия, в частности по принятию мер, которые бы обеспечили жизнедеятельность предприятий или работ с непрерывным циклом, необходимых для минимизации негативных последствий для прав и свобод граждан. Таким образом, указанные работники выполняют свою работу во вредных и опасных для их здоровья условиях”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Цель проекта закона:

поддержка наемных работников, которые обязаны продолжать выполнение своих служебных обязанностей в условиях опасных для их здоровья во время чрезвычайной ситуации и/или карантина;

введение принципа налогообложения трудовой прибыли, а не дохода, будет способствовать легализации занятости и выведению из тени трудовых доходов граждан.

Что предлагают:

на период действия чрезвычайной ситуации и/или карантина освободить от налогообложения доходы физлиц в виде заработной платы, начисленные плательщику налога в соответствии с условиями трудового договора (контракта), в сумме фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере социальной политики, в ценах декабря предыдущего года.

Справка Finance.ua

“Послабления” во время карантина:

с 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность;

все и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность; временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ , а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ ;

, а также несвоевременную подачу отчетности по ; отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю;

с 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства;

установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года;

с 1 марта по 30 апреля введено освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам.

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