НБУ разрешил банкам отсрочить подачу и обнародование отчетности

Нацбанк предоставил банкам и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, обеспечения проведения внешнего аудита, утверждения и обнародования финансовой отчетности.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

“Банкам разрешено не подавать в Национальный банк финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, отчет об управлении за 2019 год, а также финансовую отчетность за І квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах”, – добавляют в Нацбанке.

Отсрочены конечные сроки по публикации банками такой отчетности:

годовые корректирующие по результатам внешнего аудита – с 31 марта до 19 июня 2020 года;

финансовая отчетность, консолидированная финансовая отчетность, отчет об управлении вместе с аудиторским отчетом за 2019 год раньше должны были публиковаться до 30 апреля 2020 года. Сейчас банк может опубликовать их в течение пяти рабочих дней после проведения общего собрания акционеров;

промежуточная финансовая отчетность за І квартал 2020 года – с 30 апреля до 30 июня 2020 года;

консолидированная промежуточная финансовая отчетность за І квартал 2020 года с 30 мая до 30 июля 2020 года.

Причины отсрочки:

это позволит поддержать банковскую систему на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID -19.

Отсрочены конечные сроки обнародования и подачи отчетности ответственными лицами банковской группы:

плановая публикация Консолидированной отчетности банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год предусматривалась до 1 июня 2020 года. Отныне разрешено опубликовать ее в течение 30 рабочих дней после обнародования годовой финансовой отчетности банка за 2019 год;

консолидированную отчетность банковской группы и субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы и аудиторский отчет за 2019 год разрешено не подавать на бумажных носителях при условии их размещения на сайте ответственного лица банковской группы;