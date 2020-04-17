НБУ разрешил банкам отсрочить подачу и обнародование отчетности

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Нацбанк предоставил банкам и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для осуществления корректирующих проводок, обеспечения проведения внешнего аудита, утверждения и обнародования финансовой отчетности.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
“Банкам разрешено не подавать в Национальный банк финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом, отчет об управлении за 2019 год, а также финансовую отчетность за І квартал 2020 года на бумажных носителях при условии ее размещения на собственных сайтах”, – добавляют в Нацбанке.
Отсрочены конечные сроки по публикации банками такой отчетности:
Причины отсрочки:
Отсрочены конечные сроки обнародования и подачи отчетности ответственными лицами банковской группы:
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