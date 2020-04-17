0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 319 0

23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет составляет штраф Сытника за коррупцию

23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет составляет штраф Сытника за коррупцию

Оштрафованный за коррупцию директор НАБУ Артем Сытник стал одним из крупнейших источников поступления в бюджет от борьбы с коррупцией.

За первые три месяца 2020 года в государственный бюджет поступило 14 тыс. грн от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, сообщает Обозреватель со ссылкой на ДС.

Штраф, уплаченный директором НАБУ Артемом Сытником за совершение коррупционного правонарушения, обеспечил в I квартале 2020 23,8% поступлений в государственный бюджет от борьбы с коррупцией.

Речь идет о штрафе на сумму 3,4 тыс. грн, лично уплаченном Сытником по постановлению Сарненского районного суда Ровенской области (постановление вступило в законную силу 13 декабря 2019). Артема Сытника признали виновным в совершении коррупционного правонарушения (элитный отдых на охотничьей базе в Ровенской области с дорогим алкоголем и разбитыми квадроциклами, оплаченный другим лицом) и внесли в официальный реестр коррупционеров НАПК.

Поступления от конфискации по открытым НАБУ производствах за указанный период практически отсутствуют. Только по одному делу НАБУ вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Между тем приближенные к директору НАБУ Артему Сытнику основатели “Центра противодействия коррупции”, бывшие члены Совета общественного контроля НАБУ Виталий Шабунин и четырежды судимый Дмитрий Шерембей, продолжают заявлять, что НАБУ демонстрирует высокую эффективность в своей деятельности.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.