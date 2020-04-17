23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет составляет штраф Сытника за коррупцию

Оштрафованный за коррупцию директор НАБУ Артем Сытник стал одним из крупнейших источников поступления в бюджет от борьбы с коррупцией.

За первые три месяца 2020 года в государственный бюджет поступило 14 тыс. грн от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, сообщает Обозреватель со ссылкой на ДС.

Штраф, уплаченный директором НАБУ Артемом Сытником за совершение коррупционного правонарушения, обеспечил в I квартале 2020 23,8% поступлений в государственный бюджет от борьбы с коррупцией.

Речь идет о штрафе на сумму 3,4 тыс. грн, лично уплаченном Сытником по постановлению Сарненского районного суда Ровенской области (постановление вступило в законную силу 13 декабря 2019). Артема Сытника признали виновным в совершении коррупционного правонарушения (элитный отдых на охотничьей базе в Ровенской области с дорогим алкоголем и разбитыми квадроциклами, оплаченный другим лицом) и внесли в официальный реестр коррупционеров НАПК.

Поступления от конфискации по открытым НАБУ производствах за указанный период практически отсутствуют. Только по одному делу НАБУ вступил в законную силу обвинительный приговор суда.

Между тем приближенные к директору НАБУ Артему Сытнику основатели “Центра противодействия коррупции”, бывшие члены Совета общественного контроля НАБУ Виталий Шабунин и четырежды судимый Дмитрий Шерембей, продолжают заявлять, что НАБУ демонстрирует высокую эффективность в своей деятельности.