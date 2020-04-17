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Криклий пообещал украинским авиакомпаниям компенсации за эвакуационные рейсы

Криклий пообещал украинским авиакомпаниям компенсации за эвакуационные рейсы

Украинские авиакомпании, которые выполняли эвакуационные чартерные рейсы после остановки правительством пассажирских авиаперевозок, получат от государства компенсации.

Об этом в интервью “24 каналу” заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, “Роза Ветров”, Azur Air Ukraine запросили помощь у властей.

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“Они вынуждены были летать пустыми в одну сторону, забирая людей, например, из Египта. Это убыточный рейс, поэтому мы приняли решение ранее на заседании правительства. Сейчас ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы предоставить им дотации, и эти компенсации помогут им продержаться до момента возобновления авиасообщения”, — отметил Криклий.

По материалам Телеканал 24
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