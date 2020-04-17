Криклий пообещал украинским авиакомпаниям компенсации за эвакуационные рейсы

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Украинские авиакомпании, которые выполняли эвакуационные чартерные рейсы после остановки правительством пассажирских авиаперевозок, получат от государства компенсации.
Об этом в интервью “24 каналу” заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, “Роза Ветров”, Azur Air Ukraine запросили помощь у властей.
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“Они вынуждены были летать пустыми в одну сторону, забирая людей, например, из Египта. Это убыточный рейс, поэтому мы приняли решение ранее на заседании правительства. Сейчас ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы предоставить им дотации, и эти компенсации помогут им продержаться до момента возобновления авиасообщения”, — отметил Криклий.
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