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Минздрав назвал ежедневную стоимость лечения больных коронавирусом

Минздрав назвал ежедневную стоимость лечения больных коронавирусом

Стоимость лечения от коронавирусной инфекции в больницах Украины варьируется от 300 до 10 тысяч гривен за пациента на сутки.

Об этом в эфире ТСН.Недели сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Она пояснила, что стоимость лечения зависит от состояния пациентов. По ее словам, около 20-30% тех, кто находится в больницах с коронавирусом, требуют интенсивной терапии.

“Лечение очень разное. Стоимость лечения зависит от состояния пациента, от тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач, та или иная клиника, и от склонности пациента к восприятию того лечения, которое назначается. На самом деле до 80% пациентов, заболевших коронавирусом, не нуждаются в стационарном лечении. А из тех 20-30% пациентов, которых сейчас в Украине госпитализируют, они нуждаются в интенсивной терапии. Диапазон лечения зависит от этого. Примерно от 300 до 10 тысяч гривен в день идет на лечение одного пациента в разных больницах в Украине”, – сказала Микичак.

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Финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

“Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Без сомнения, что к этому присоединяются и местные бюджеты, привлекаются благотворительные фонды, меценаты, за что мы чрезвычайно благодарны всем, кто сегодня борется с эпидемией, кто поддерживает наших медиков”, – отметила заместитель министра.

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По материалам ТСН
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