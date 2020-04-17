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Власть готовит компенсации тем, кто потерял имущество из-за пожара на Житомирщине

Власть готовит компенсации тем, кто потерял имущество из-за пожара на Житомирщине

Из-за пожара в Житомирской области местные власти предварительно подсчитывают убытки, нанесенные местным жителям, а Кабинет Министров на этой неделе обещает рассмотреть вопрос компенсаций.

Об этом Президенту Владимиру Зеленскому 20 апреля сообщили на совещании по преодолению эпидемии коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации отселили примерно полсотни людей. Ориентировочная сумма убытков составляет 25 миллионов гривен. Многие сгоревшие дома были пустыми. Жертв среди населения в результате пожаров не было.

“Эту помощь нужно будет оказать из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что необходимо — и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период», — подчеркнул Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что причиной массового распространения пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности.

По его словам, изменения законодательства по мерам противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Справка Finance.ua:

  • Министерство внутренних дел заявило, что рассматривает две основных версии возникновения пожаров на Житомирщине: суховеи и умышленный поджог. Последний раз такие масштабные возгорания там были 24 года назад.
  • По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем. Спасатели предупреждают, если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.
По материалам hromadske.tv
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