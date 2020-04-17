Коронакризис создает угрозу для 59 миллионов рабочих мест в ЕС и Британии - McKinsey

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Из-за коронакризиса до 59 млн рабочих мест находятся в зоне риска в ЕС и Великобритании – уровень риска отличается в зависимости от профессий и отраслей.
Об этом говорится в исследовании консалтингоавои компании McKinsey.
“Риск зависит от профессий и отраслей, от того, системно ли они важны, какая часть работы может быть выполнена удаленно и т.д.”, – говорится в сообщении.
Компания прогнозирует два возможных сценария развития событий в Европе. По более оптимистическому – если распространение коронавируса удастся остановить в течение 2-3 месяцев – безработица по итогам года составит 7,6%, а к 4 кварталу 2021 вернется к докризисному уровню в 6,3%.
Второй сценарий предполагает, что пандемию не удастся остановить за 2-3 месяца, а меры самоизоляции и карантин продолжатся все лето. В таком случае наибольший рост безработицы придется на 2021 год – 11,2%, а к докризисному уровню этот показатель вернется только в 2024 году.
Тогда под риском окажутся 59 млн европейцев – это 26% всех работающих в ЕС и Великобритании.
По прогнозам McKinsey, больше всего могут пострадать сотрудники, задействованные в сфере размещения (гостиницы, хостелы и т.д.), а также – общественного питания – 74% от всех рабочих мест (8,4 млн человек).
Также под серьезной угрозой работники сферы розничной и оптовой торговли – 14,6 млн рабочих мест. При этом, больше всего пострадает возрастная группа до 24 лет.
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