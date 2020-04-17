"Укрнафта" и компании из орбиты "Привата" подписали мировое соглашение

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укрнафта” 13 апреля закончила процесс подписания мировых соглашений с 5 компаниями, приближенными к группе “Приват”, которым в 2015 году безоплатно передала сырую нефть на 7,6 миллиарда.
Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на решения судов, обнародованные в Едином госреестре судебных решений.
Согласно мировым соглашениям, “Укрнафта” предоставила этим компаниям рассрочки на возврат долга на период от 3 до 6 лет. Во время выполнения рассрочки, процентная ставка будет составлять 14,4% годовых с НДС.
В рамках этих мировых соглашений, “Укрнафта” отказалась от претензий на взыскание штрафных санкций за несвоевременный возврат долга. “Это проценты и инфляционные за 4 года, начиная с 2016 и до заключения мировых соглашений”, – объясняет издание.
По оценкам Еnkorr, “Укрнафта” таким образом отказалась от требований на около 1,74 млрд грн процентов и инфляционных.
В хронологическом порядке первое мировое соглашение с ООО “Котлас” на 2,48 млрд грн было утверждено судом еще 10 февраля, затем в период с 6 по 13 апреля были утверждены аналогичные по содержанию соглашения с “Прикарпатьенефтетрейд” (на 1,32 и 0,36 млрд грн), “Техтред Групп” (на 0,9 млрд грн), “Гарант-УТН” (0,53 млрд грн), “Галнафта” (на 1,17 млрд грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 5911 3
Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial TimesВчера, 15:09 - 4775 2
Как получить налоговую скидку не выходя из домаВчера, 14:07 - 1517 1
В этом году прогнозируют низкий урожай зерновых в Украине2 ч. назад - 462 1
Сколько будут стоить авиабилеты после возобновления полетовВчера, 17:11 - 5244 1
В каких банках получают выплаты украинские пенсионерыВчера, 10:15 - 8678 1
Украинцы рассказали, на чем экономят во время карантина (опрос)Вчера, 12:21 - 6436
Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorroВчера, 20:20 - 5911 3
Сколько будут стоить авиабилеты после возобновления полетовВчера, 17:11 - 5244 1
Отъезд 100 тысяч украинцев вызвал кризис в Польше - Financial TimesВчера, 15:09 - 4775 2
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников17.04.2020, 11:10 - 394
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)16.04.2020, 11:10 - 1525 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 724
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 2270
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 12400 1