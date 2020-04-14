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Нацбанк выкупил с рынка почти в 5 раз меньше валюты для пополнения резервов

Нацбанк выкупил с рынка почти в 5 раз меньше валюты для пополнения резервов

В течение 13-17 апреля 2020 года Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 67,5 миллиона долларов, что в 4,85 раза меньше, чем неделей ранее.

Об этом говорится в статистике Нацбанка.

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Продажи валюты в течение недели не осуществляли, что свидетельствует о незначительном превышении предложения валюты над спросом.

Курс валют в течение недели почти не менялся и колебался от 27,04 до 27,22 гривны за доллар. На следующую неделю, а именно 21 апреля (поскольку 20 апреля — выходной день), курс доллара установили на уровне 27,07 гривны.

С начала 2020 года Нацбанк выкупил с рынка уже 1,925 миллиарда долларов. Продажа валюты из золотовалютных резервов составила 2,793 миллиарда долларов. Таким образом, Нацбанк уменьшил резервы на 867,9 миллиона долларов для того, чтобы удержать гривну от девальвации.

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По материалам hromadske.tv
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