Из-за коронавируса в мире для туристов закрылось 96% направлений - исследование

96% всех туристических направлений мира закрылись для туризма в связи с введением правительствами стран мира ограничений для иностранных туристов, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Об этом сообщают в отчете Всемирной туристической организации (структуры ООН, отвечающей за развитие туризма).

Всего там насчитали 209 стран или регионов, которые ввели ограничения на въезд туристов. В Африке для туристов закрыли 100% направлений, в Азии и Тихоокеанском регионе – 100%, на Ближнем Востоке 100%, в Европе – 93%, в Америке – 92%.

Ограничения, которые вводят страны, касаются как полного запрета на въезд туристов, так и закрытия доступа к какому-то конкретному месту или региону, или запрета на осуществление пассажирских авиаперевозок.

«Правительства стран ставят здравоохранение на первое место, вводя такие ограничения. Однако приостановление туризма приводит к сокращению рабочих мест, угрожая достижениям в устойчивом развитии экономик», – сообщил генеральный секретарь Всемирной туристической организации Заруб Пололикашвили.