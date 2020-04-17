Из-за коронавируса в мире для туристов закрылось 96% направлений - исследование

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96% всех туристических направлений мира закрылись для туризма в связи с введением правительствами стран мира ограничений для иностранных туристов, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Об этом сообщают в отчете Всемирной туристической организации (структуры ООН, отвечающей за развитие туризма).
Всего там насчитали 209 стран или регионов, которые ввели ограничения на въезд туристов. В Африке для туристов закрыли 100% направлений, в Азии и Тихоокеанском регионе – 100%, на Ближнем Востоке 100%, в Европе – 93%, в Америке – 92%.
Ограничения, которые вводят страны, касаются как полного запрета на въезд туристов, так и закрытия доступа к какому-то конкретному месту или региону, или запрета на осуществление пассажирских авиаперевозок.
«Правительства стран ставят здравоохранение на первое место, вводя такие ограничения. Однако приостановление туризма приводит к сокращению рабочих мест, угрожая достижениям в устойчивом развитии экономик», – сообщил генеральный секретарь Всемирной туристической организации Заруб Пололикашвили.
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