Минфин Беларуси не ожидает проблем с исполнением бюджета из-за коронавируса

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович не ожидает негативного развития ситуации с исполнением бюджета республики из-за эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает госагентство БелТА

“Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной”, – заявил Ермолович.

Как сообщалось, в январе-феврале 2020 года Минфин исполнил республиканский бюджет с профицитом Br0,4 млрд, или 2,05% ВВП.

На 2020 год утвержден республиканский бюджет с дефицитом 0,7% ВВП.

Доходы консолидированного бюджета были запланированы в объеме Br39,5 млрд, расходы – Br40,9 млрд. В том числе доходы республиканского бюджета – Br24,4 млрд, расходы – Br25,4 млрд. Расходы местных бюджетов были утверждены в сумме Br21,68 млрд при доходах Br16 млрд и дотациях из республиканского бюджета на Br6 млрд.

В 2019 году республиканский бюджет Беларуси исполнен с профицитом Br3,2 млрд, или 2,4% ВВП.

В конце марта министр финансов Беларуси Максим Ермолович отмечал, что ожидает плановое исполнение бюджета по итогам первого квартала, но не исключает сокращения расходов в дальнейшем в качестве мер для поддержания устойчивости бюджета на фоне ситуации с ценами на нефть и коронавирусом COVID-19.