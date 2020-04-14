0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Минфин Беларуси не ожидает проблем с исполнением бюджета из-за коронавируса

Минфин Беларуси не ожидает проблем с исполнением бюджета из-за коронавируса

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович не ожидает негативного развития ситуации с исполнением бюджета республики из-за эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает госагентство БелТА

“Какого-либо негативного развития ситуации с исполнением бюджета мы не ожидаем ни в ближайшей перспективе, ни в более долгосрочной”, – заявил Ермолович.

Как сообщалось, в январе-феврале 2020 года Минфин исполнил республиканский бюджет с профицитом Br0,4 млрд, или 2,05% ВВП.

На 2020 год утвержден республиканский бюджет с дефицитом 0,7% ВВП.

Доходы консолидированного бюджета были запланированы в объеме Br39,5 млрд, расходы – Br40,9 млрд. В том числе доходы республиканского бюджета – Br24,4 млрд, расходы – Br25,4 млрд. Расходы местных бюджетов были утверждены в сумме Br21,68 млрд при доходах Br16 млрд и дотациях из республиканского бюджета на Br6 млрд.

В 2019 году республиканский бюджет Беларуси исполнен с профицитом Br3,2 млрд, или 2,4% ВВП.

В конце марта министр финансов Беларуси Максим Ермолович отмечал, что ожидает плановое исполнение бюджета по итогам первого квартала, но не исключает сокращения расходов в дальнейшем в качестве мер для поддержания устойчивости бюджета на фоне ситуации с ценами на нефть и коронавирусом COVID-19.

По материалам Fixygen
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.