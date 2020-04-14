В каких случаях можно получить пособие по уходу за больным ребенком от ФССУ

Пособие по уходу от Фонда социального страхования Украины можно получить, если ваш ребенок в возрасте до 14 лет заболел и нуждается в уходе по заключению врача.

Об этом информирует пресс-служба исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.

Такая помощь компенсирует одному из работающих родителей утраченный заработок, начиная с первого дня ухода. Выплата начисляется на основании больничного листа

От чего зависит размер выплаты:

от продолжительности страхового стажа;

определяется на общих основаниях: от 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет) и до 100% (если стаж – более 8 лет).

Если ребенок болеет, Фонд финансирует помощь за весь период, в течение которого он нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней. А в случае стационарного лечения – за все время пребывания застрахованного лица в стационаре вместе с больным ребенком.

Оказание помощи от Фонда по уходу за здоровым ребенком, который находится дома из-за карантина, не предусмотрено.

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