В каких случаях можно получить пособие по уходу за больным ребенком от ФССУ

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Пособие по уходу от Фонда социального страхования Украины можно получить, если ваш ребенок в возрасте до 14 лет заболел и нуждается в уходе по заключению врача.
Об этом информирует пресс-служба исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.
Такая помощь компенсирует одному из работающих родителей утраченный заработок, начиная с первого дня ухода. Выплата начисляется на основании больничного листа
От чего зависит размер выплаты:
Если ребенок болеет, Фонд финансирует помощь за весь период, в течение которого он нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней. А в случае стационарного лечения – за все время пребывания застрахованного лица в стационаре вместе с больным ребенком.
Оказание помощи от Фонда по уходу за здоровым ребенком, который находится дома из-за карантина, не предусмотрено.
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