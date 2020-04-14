Не только карантин: НБУ объяснил резкий рост безработицы в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине с конца марта 2020 года растет безработица. Причина связана не только с кризисом, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного в Службе занятости.
Об этом говорится в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ).
“Увеличение зарегистрированных безработных с начала апреля в значительной степени может объясняться определенным упрощением процедур регистрации. С середины марта – начала карантина – количество новых вакансий упало вдвое, количество новых резюме в последние недели практически не меняется”, – указано в отчете.
По данным НБУ:
Антикризисная инструкция от Finance.ua
“Несколько ухудшились ожидания относительно занятости. Однако, как и ранее, львиная доля предприятий не настроены на увольнение, а, вероятно, корректируют свои планы по набору нового персонала”, – отметили в НБУ.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн8 ч. назад - 4099 9
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам7 ч. назад - 3991 7
Ограничения на въезде в Киев ослабят ранее запланированного времени5 ч. назад - 879 5
Tesla построит еще одну Gigafactory в США за $1 млрд, чтобы производить электропикапы CybertruckВчера, 22:38 - 638 5
Штрафы за нарушение законных требований нардепов предлагают ужесточить5 ч. назад - 382 3
Какие операции СПД банки считают подозрительными (инфографика)Вчера, 20:01 - 7016 1
Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года5 ч. назад - 6689 2
Toyota выпустила винтажный Land Cruiser (фото)Вчера, 23:49 - 4279
Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн8 ч. назад - 4099 9
В Кабмине придумали, где взять работу безработным украинцам7 ч. назад - 3991 7
Facebook создала собственную ботоферму - платформу ботов для изучения троллей и мошенников9 ч. назад - 108
Apple представила новый бюджетный iPhone (фото, видео)Вчера, 11:10 - 830 1
Virgin Orbit провела успешные испытания ракеты-носителя (фото, видео)14.04.2020, 17:10 - 481
"Мрия" выполнила свой первый полет после модернизации (фото, видео)13.04.2020, 14:10 - 1909
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-1906.04.2020, 11:44 - 10728 1