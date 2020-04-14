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Не только карантин: НБУ объяснил резкий рост безработицы в Украине

Не только карантин: НБУ объяснил резкий рост безработицы в Украине

В Украине с конца марта 2020 года растет безработица. Причина связана не только с кризисом, но и с упрощением процедуры получения статуса безработного в Службе занятости.

Об этом говорится в еженедельном отчете Национального банка Украины (НБУ).

“Увеличение зарегистрированных безработных с начала апреля в значительной степени может объясняться определенным упрощением процедур регистрации. С середины марта – начала карантина – количество новых вакансий упало вдвое, количество новых резюме в последние недели практически не меняется”, – указано в отчете.

По данным НБУ:

  • за последнюю неделю количество вакансий уменьшилось на 11%;
  • с начала карантина показатель нагрузки (отношение новых резюме к новым вакансиям) увеличился с 2.1 до 3.0, прежде всего из-за уменьшения количества вакансий.

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“Несколько ухудшились ожидания относительно занятости. Однако, как и ранее, львиная доля предприятий не настроены на увольнение, а, вероятно, корректируют свои планы по набору нового персонала”, – отметили в НБУ.

Справка Finance.ua:

  • По данным Минэкономразвития, по состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 400,9 тысячи человек.
  • В Государственном центре занятости рассказали, каким способом можно подать документы для получения помощи в период карантина.

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По материалам Finance.UA
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