На пенсии украинцам в апреле направили уже почти 25 миллиардов гривен

17 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“На пенсионные выплаты направлено 4,9 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,5 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении.

Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке:

пенсия будет зачислена на ваш счет в банке;

тем, кто выбрал АО „Укрпочта”, пенсии почтальоны доставят домой.

Напомним, в период карантина работать могут только пенсионеры на предприятиях критической инфраструктуры или те, кто проводят мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не могут работать удаленно.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий. Средняя зарплата в феврале составляла 9 658,03 грн.

По состоянию на первое января 2020 года в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать.