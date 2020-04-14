На пенсии украинцам в апреле направили уже почти 25 миллиардов гривен

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17 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“На пенсионные выплаты направлено 4,9 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,5 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении.
Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке:
Напомним, в период карантина работать могут только пенсионеры на предприятиях критической инфраструктуры или те, кто проводят мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не могут работать удаленно.
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