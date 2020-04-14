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В Китае строят самый большой стадион в мире (фото, видео)

В Китае строят самый большой стадион в мире (фото, видео)

В Китае началось строительство крупнейшего в мире стадиона.

Об этом сообщает Sky Sports.

Завершить строительство планируют в 2022 году. Стоимость проекта составляет более полутора миллиарда евро. Стадион сможет вмещать 100 тысяч зрителей.

Он станет крупнейшим футбольным стадионом в мире, поскольку несколько стадионов в Азии и США способны принимать больше болельщиков, но имеют беговые дорожки и используются не только для футбола.


Фото: кадр из видео

Стадион будет построен в форме цветка лотоса и будет домашним стадионом китайского клуба Гуанчжоу Эвергранд.

По материалам Корреспондент.net
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