В Китае строят самый большой стадион в мире (фото, видео)

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В Китае началось строительство крупнейшего в мире стадиона.
Об этом сообщает Sky Sports.
Завершить строительство планируют в 2022 году. Стоимость проекта составляет более полутора миллиарда евро. Стадион сможет вмещать 100 тысяч зрителей.
Он станет крупнейшим футбольным стадионом в мире, поскольку несколько стадионов в Азии и США способны принимать больше болельщиков, но имеют беговые дорожки и используются не только для футбола.
Фото: кадр из видео
Стадион будет построен в форме цветка лотоса и будет домашним стадионом китайского клуба Гуанчжоу Эвергранд.
Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0— Titan Sports Plus (@titan_plus) April 16, 2020
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