Словакия предоставит скидку на транспортировку газа в украинские ПХГ

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Словацкая компания Eustream, которая является оператором ГТС этой страны, ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах (ПХГ), что повысит их привлекательность для европейских трейдеров.
Такое заявление сделал глава госкомпании “Оператор ГТС” Сергей Макогон, пишет Сегодня.
“Новость, над которой мы работали более года. С целью повышения уровня использования украинских ПХГ и развития регионального газового хаба, мы совместно с “Нафтогазом” еще до анбандлинга инициировали переговоры с оператором ГТС Словакии – компанией Eustream по созданию совместного продукта для западных трейдеров, который позволит им хранить газ в украинских ПХГ”, – рассказал Макогон.
По его словам, был разработан целый набор новых услуг сначала со стороны Украины, а теперь и со стороны Словакии.
“Short-haul (транзит на короткие расстояния) от “Оператор ГТС” плюс “таможенный склад” от “Нафтогаза” плюс новый продукт от компании Eustream создают экономически привлекательную возможность для европейских трейдеров по хранению газа в украинских ПХГ. Теперь трейдеры при покупке мощностей в Словакии для транспортировки газа в Украину для сезонного хранения газа и последующего его вывоза могут получить скидку на такие мощности в Словакии до 40%. Win-win-win решение в действии”, – резюмировал топ-менеджер.
Сезон закачки газа только начинается, поэтому уже в 2020 году западные трейдеры смогут воспользоваться этим продуктом, а Украина получит дополнительный доход от использования мощной инфраструктуры ГТС и ПХГ.
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