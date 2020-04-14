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Бывшего врача «Охматдета» подозревают в присвоении лекарств почти на миллион

Бывшего врача «Охматдета» подозревают в присвоении лекарств почти на миллион

Киевской местной прокуратурой № 10 сообщено о подозрении бывшему врачу-трансфузиологу одного из отделений НГСБ «Охматдет» Министерства здравоохранения Украины по факту присвоения лекарственных средств на сумму почти 970 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города Киева.

Согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порцию трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови.

Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

По результатам следствия действия лица квалифицированы по ч. ч. 1, 3 ст. 191 УК Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему вверено). Досудебное расследование продолжается.

По материалам Finance.UA
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