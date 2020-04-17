Электромобили Tesla научатся искать парковочное место самостоятельно к концу года

Tesla работает над улучшением функции дистанционного вызова автомобиля Smart Summon и системой распознавания сигналов светофора.

“Мы суперусердно работаем над запуском системы остановки по сигналам светофора. Reverse Summon (автоматическая парковка) будет ключевой частью апгрейда программного обеспечения системы Autopilot позднее в этом году”, – написал Маск в Twitter.

Новая функция Reverse Summon – следующий шаг в развитии Smart Summon, которая была представлена в прошлом году. С ее помощью владельцы Tesla могут вызывать свои авто при помощи смартфона, а уж от места парковки к хозяину те добираются самостоятельно. Reverse Summon будет работать с точностью до наоборот. Автовладельцы смогут, покидая свои машин, перекладывать на них задачи по поиску парковочного места и парковке.

Второе новшество позволит моделям Tesla распознавать сигналы светофоров и самостоятельно останавливаться на красный свет.