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Штрафы за нарушение законных требований нардепов предлагают ужесточить

Штрафы за нарушение законных требований нардепов предлагают ужесточить

В Верховной Раде Украины появился текст законопроекта “О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты”.

Об этом сказано в законопроекте №3354.

Что предусматривается. Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа.

Штрафы. На должностных лиц – от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. А повторное в течение года совершение этого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов.

  • Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос депутата ВР, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на запрос, предлагается наказывать наложением штрафа на должностных лиц от 200 до 350 таких минимумов.
  • Повторное на протяжении года совершение этого нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • Невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создание препятствий в их работе при осуществлении ими своих полномочий, предоставление ложной или неполной информации или непредоставление информации в срок, установленный законом, влечет наложение штрафа на должностных лиц от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан.
  • Повторное в течение года совершение нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, планируется наказывать наложением штрафа на должностных лиц от 350 до 500 таких минимумов.
По материалам Finance.UA
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