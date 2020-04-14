Штрафы за нарушение законных требований нардепов предлагают ужесточить

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В Верховной Раде Украины появился текст законопроекта “О внесении изменений в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за невыполнение законных требований народного депутата Украины, Счетной палаты, члена Счетной палаты”.
Об этом сказано в законопроекте №3354.
Что предусматривается. Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение влекут за собой наложение штрафа.
Штрафы. На должностных лиц – от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. А повторное в течение года совершение этого нарушения, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов.
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