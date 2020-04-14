Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом (инфографика)

Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха.

Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 9.50 17 апреля индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 215.

В некоторых районах Киева показывает более 300.

На втором месте в рейтинге китайский Чунцин (168), на третьем – китайский Ханчжоу (162).

Киев является единственным городом в мире, где AQI превышает 200, еще в пяти (Чунцине, Ханчжоу, китайском Шанхае и таиландском Чиангмае) установлен «красный уровень», то есть AQI выше 150.



«Фиолетовый уровень», как в Киеве, означает, что качество воздуха опасно для здоровья человека.