Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом (инфографика)

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Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха.
Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 9.50 17 апреля индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 215.
В некоторых районах Киева показывает более 300.
На втором месте в рейтинге китайский Чунцин (168), на третьем – китайский Ханчжоу (162).
Киев является единственным городом в мире, где AQI превышает 200, еще в пяти (Чунцине, Ханчжоу, китайском Шанхае и таиландском Чиангмае) установлен «красный уровень», то есть AQI выше 150.
«Фиолетовый уровень», как в Киеве, означает, что качество воздуха опасно для здоровья человека.
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