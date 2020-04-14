0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом (инфографика)

Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом (инфографика)

Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха.

Как сообщается на сайте компании, по состоянию на 9.50 17 апреля индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составляет 215.

В некоторых районах Киева показывает более 300.

На втором месте в рейтинге китайский Чунцин (168), на третьем – китайский Ханчжоу (162).

Киев является единственным городом в мире, где AQI превышает 200, еще в пяти (Чунцине, Ханчжоу, китайском Шанхае и таиландском Чиангмае) установлен «красный уровень», то есть AQI выше 150.

«Фиолетовый уровень», как в Киеве, означает, что качество воздуха опасно для здоровья человека.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.