В Украине вступил в силу закон о новых штрафах за сжигание травы

Закон об увеличении штрафов за сжигание травы в 10-15 раз с сегодняшнего дня вступает в силу.

Опубликованный накануне в официальной газете Верховной Рады закон об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира, вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть 17 апреля.

Справка Finance.ua:

13 апреля Верховная рада усилила ответственность за загрязнение воздуха, приняв законопроект №2339 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды.

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