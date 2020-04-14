В Украине вступил в силу закон о новых штрафах за сжигание травы

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Закон об увеличении штрафов за сжигание травы в 10-15 раз с сегодняшнего дня вступает в силу.
Опубликованный накануне в официальной газете Верховной Рады закон об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 17 апреля.
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