США увеличили до $9,1 млн помощь Украине для борьбы с коронавирусом

Агентство США по международному развитию (USAID) увеличило гуманитарную помощь Украине с заявленных на прошлой неделе $1,2 млн до $9,1 млн для борьбы с неконтролируемым распространением коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

“Соединенные Штаты расширили помощь Украине до $9,1 млн в противодействии пандемии COVID-19. Деньги будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)”, — отметили в украинском дипломатическом представительстве.

При этом уточняется, что американская помощь будет направлена, главным образом, на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения COVID-19.

Кроме того, помощь со стороны США “будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей”.