Учителя не получат обещанную выплату в размере 21 тыс. грн

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Молодые учителя в этом году не получат дополнительные выплаты. Речь идет о единовременном пособии в размере 21 тысячи гривен.
Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, рассказали в эфире “ТСН.Ранок”.
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В проекте бюджета на следующий год педагогам предусматривали доплатить по 21 тысяче гривен. Деньги должны были получить почти 74 тысячи педагогов, имеющих менее 10 лет стажа. Однако, из-за пандемии коронавируса эта программа была срезана полностью, ее обещают вернуть после карантина.
Напомним, 27 января тогдашняя министр образования Анна Новосад заявила, что в течение 2020 года около 74 тысячам молодых (у которых стаж до 10 лет) учителей выплатят по 21 тыс. грн одноразовой помощи.
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