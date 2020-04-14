Netflix обогнала Disney по капитализации

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Акции Netflix достигли исторического максимума в $426,75 за бумагу на закрытии торгов 15 апреля, показав рост в 3,19% за день.
Об этом пишет The Wrap.
В ходе торгов акции видеосервиса достигали рекордной стоимости в $435 за бумагу. Отмечается, что с 16 марта акции Netflix выросли в цене на 42,80%.
По состоянию на 16 апреля капитализация компании достигла $196,5 млрд, обогнав Disney, стоимость которого снизилась до $183,9 млрд. С 19 февраля акции Disney подешевели на 26,84%.
Как отмечает издание, рост стоимости акций Netflix обусловлен карантинными мерами, поскольку “миллионы” людей вынуждены оставаться дома.
Напомним, что в начале февраля в Disney оценивали убытки от коронавируса в $175 млн. Тогда основные убытки компания связывала с закрытием парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге. Из-за усиления карантинных мероприятий по всему миру компания вынуждена была закрыть свои парки и в других странах, а также перенести на неопределенное время ряд крупных кинопремьер.
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