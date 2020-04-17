TSMC нарастила доход на 45,2% и почти удвоила чистую прибыль

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Компания TSMC опубликовала очередной квартальный отчет. У крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковой продукции 31 марта завершился первый квартал 2020 финансового года.
За отчетный период TSMC получила доход $10,31 млрд, что в годовом выражении соответствует росту на 45,2%. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года наблюдается незначительное падение на 0,8%. Это если учитывать курсовую разницу. В национальной валюте у TSMC рост и в годовом выражении (42,0%), и по сравнению с четвертым кварталом 2019 года (2,1%). Чистая прибыль за год выросла почти вдвое — на 90,6%, а за квартал — на 0,8%. Валовая маржа по итогам квартала составила 51,8%.
Поставки 7-нанометровой продукции обеспечили 35% доходов по итогам первого квартала, 10-нанометровой — 0,5%, а 16-нанометровой — 19%. Вместе «передовые технологии», куда TSMC относит узлы 16 нм и более тонкие обеспечили 55% дохода.
В текущем квартале производитель рассчитывает получить доход в размере от $10,1 млрд до $10,4 млрд, а валовая маржа прогнозируется в пределах от 50% до 52%.
Не так давно TSMC полностью развернула серийный выпуск 5-нанометровой продукции. В то же время отраслевые наблюдатели отмечают, что из-за пандемии производитель отстанет от графика освоения следующего шага технологических норм (3 нм) как минимум на полгода.
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