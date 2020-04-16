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Эксперты раскрыли тайну неубиваемого трояна на Android

Эксперты раскрыли тайну неубиваемого трояна на Android

Обнаруженное несколько месяцев назад вредоносное ПО для Android представляет собой приложение для повышения производительности xHelper, которое, якобы, удаляет старые и ненужные файлы.

С самого начала исследователи установили, что при попадании xHelper на телефон, появлялся также бэкдор (уязвимость, которая позволяет мошенникам получать удаленный доступ в систему).

Вредоносное приложение получало неограниченные системные права.

Это позволяло мошенникам иметь доступ ко всем возможным конфиденциальным данным, включая логины и пароли, а также устанавливать на смартфон другие опасные приложения.

После всей проделанной работы, приложение исчезало из списка доступных приложений, и увидеть его можно было только путем просмотра списка установленных в настройках системы.

Заражение было массовым. Антивирус Malwarebytes обнаружил xHelper на 33 000 устройств, в основном в США, а «Касперский» нашел его на 50 000 устройств.

Первым проблему обнаружил и детально её описал специалист из компании Malwarebytes Натан Кольер. Он сообщил о том, что никак не може избавить свой телефон от этого вредоносного ПО. Антивирусные программы, которые удаляют xHelper с телефона, не помогали. Вирус возвращался на устройство в течении часа. И даже такая радикальная мера, как откат устройства к заводским настройкам, не помогла.

Позже Натан Кольер выяснил, что вредоносный файл хранится в скрытой папке, которую нельзя удалить. Но исправить проблему у него никак не получилось.

По материалам НВ
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