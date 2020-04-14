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Евросоюз из-за пандемии создает гарантийный фонд на 25 млрд евро

Евросоюз из-за пандемии создает гарантийный фонд на 25 млрд евро

Европейский инвестиционный банк планирует привлечь к 200 миллиардов евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.

Новый гарантийный фонд на 25 млрд евро будет делать акцент на поддержке малых и средних предприятий, передает Deutsche Welle.

“Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержал создание Европейского гарантийного фонда объемом в 25 миллиардов евро. Фонд создается для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее предложение ранее подала Еврогруппа, сообщается на сайте ЕИБ в четверг, 16 апреля.

“Нам нужен масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Гарантийный фонд предоставляет группе ЕИБ центральную роль в пакете вспомогательных мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем”, – заявил президент ЕИБ Вернер Гоер.

Планируется, что фонд позволит привлечь к 200 миллиардов евро для поддержки европейской экономики.

Также указывается, что акцент будет делаться на поддержке малых и средних предприятий. Гарантийный фонд предполагает участие всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.

“Фонд будет официально создан, как только государства-члены, на которые приходится не менее 60 процентов капитала ЕИБ, возьмут на себя соответствующие обязательства”, – говорится в сообщении.

По материалам УНН
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